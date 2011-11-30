МВС має «цікаву інформацію» про недавні вбивства журналістів

Київ. 30 листопада. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО заявляє, що МВС має в своєму розпорядженні «цікаву оперативну інформацію» щодо недавніх вбивств представників ЗМІ, й обіцяє обговорити всі питання на зустрічі з журналістами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Кабінеті міністрів.

На запитання, чи не стають тенденцією випадки насильства і вбивства журналістів, що почастішали в Україні, міністр відповів, що він сьогодні проводить зустріч із журналістами.

«Щоб ми відверто поспілкувалися з усіх питань, які є. Для нас дуже важливо мати всю інформацію про події, які турбують суспільство. Дуже хотів би почути точку зору журналістів і хотів би, щоб вона була не заполітизованою, а об`єктивною», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Говорячи про вбивства директора і засновника ТОВ «Телерадіокомпанія КТК» Сергія Лободи в Луганській області й фотокореспондента тижневика «2000» Віталія Розвадовського в Києві В.ЗАХАРЧЕНКО, повідомив: «Ми займаємося цими злочинами, створено спеціальну оперативно-розшукову групу. Є цікава, з точки зору оперативників, інформація. Ми цю інформацію доведемо до вас».