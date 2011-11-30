Суд допитав головних свідків у справі Ландіка

Луганськ. 30 листопада. УНІАН. Ленінський суд Луганська під час слухання у вівторок кримінальної справи стосовно депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА, обвинувачуваного в побитті Марії КОРШУНОВОЇ, були допитані основні свідки.

Як передає кореспондент УНІАН, в судовому засіданні свідчення дали Валерія ОВЧАРУК (подруга М.КОРШУНОВОЇ), колишній водій одного зі свідків Максима ПІВЯКОВА Микола КАЛАЧОВ і приятель потерпілої Петро НІКІФОРОВ.

В.ОВЧАРУК заявила в суді, що найвагоміші моменти конфлікту вона фактично не бачила, пославшись на те, що розмовляла по телефону. У суді вона дала свідчення, які розходилися з її свідченнями на стадії слідства.

М.КАЛАЧОВ, за його словами, теж мало що бачив. При цьому його свідчення в суді і на стадії слідства теж різняться. На запитання судді, які свідчення є достовірними, він заявив: «Правда те, що я сказав зараз».

Третім у судовому засіданні був допитаний П.НІКІФОРОВ. Сам представився: «Я приятель КОРШУНОВОЇ».

Прокурор і адвокат Р.ЛАНДІКА детально розпитували П.НІКІФОРОВА про обставини подачі заяви потерпілої в міліцію, а потім про відмову і повторну подачу, а також про вимогу надати М.КОРШУНОВІЙ охорону.

У суді так і не було з`ясоване до кінця питання, чому М.КОРШУНОВА забрала заяву з претензіями до Р.ЛАНДІКА. Як сказав свідок, він ”не знає, чому подала заяву знов».

Первинна заява М.КОРШУНОВОЇ була подана за фактом її побиття, хоча з усіх допитаних свідків тільки П.НІКІФРОРОВ заявив про те, що потерпіла говорила йому про те, що Р.ЛАНДІК її бив.

На зустрічні запитання Р.ЛАНДІКА П.НІКІФОРОВ майже нічого не зміг відповісти.

У відповідь Р.ЛАНДІК заявив, що ця злочинна група «хотіла зідрати з мене «бабки», оскільки ні він, ні вона ніде не працюють».

Наступне судове засідання відбудеться в четвер, 1 грудня, о 12.00.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Він був оголошений у розшук і затриманий у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

