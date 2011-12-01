Сьогодні день працівників прокуратури України

Київ. 1 грудня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор пшонка привітав працівників прокуратури з двадцятою річницею прокуратури.

„З перших днів незалежності України органи прокуратури активно втілюють у життя принципи верховенства права та надійно захищають закон в усіх сферах суспільного життя, координують роботу правоохоронних органів у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, беруть участь у вдосконаленні законодавства.

Робота працівника прокуратури – це в першу чергу велика відповідальність, безкомпромісність, виваженість кожного кроку на професійному шляху, який вимагає від усіх нас чесності та порядності. Від наших рішень залежить доля багатьох і багатьох людей.

Глибоко переконаний, що працівники органів прокуратури й надалі будуть гідно виконувати покладені на них обов’язки, захищати конституційні надбання українського народу.

Низький уклін ветеранам прокурорської служби, які є прикладом для наслідування та взірцем для молодого покоління.

Бажаю великих успіхів, сил та наснаги у професійній діяльності, щастя, міцного здоров’я і благополуччя”, - йдеться у тексті привітання Генерального прокурора України розміщеному на сайті ГПУ.