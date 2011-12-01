Правоохоронці Дніпропетровська одержали нові патрульні автомобілі

Дніпропетровськ. 1 грудня. УНІАН. Сьогодні голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр ВІЛКУЛ вручив правоохоронцям Дніпропетровська 35 нових спецавтомобілів Ssan Yong.

Про це повідомляє ІА «МІСТ-ДНІПРО».

Вручення автомобілів відбулося в рамках регіональний програми «Безпечне місто». Програма передбачає створення в області єдиної регіональної системи безперервного патрулювання вулиць у містах області.

Нові патрульні автомобілі, обладнані бортовими комп`ютерами з GPS-навігацією, приладами прийому-передачі миттєвих повідомлень і засобами стільникового зв`язку, надійшли в користування 8 райвідділів і 27-го полку патрульної служби Дніпропетровського міського управління ГУ МВС. GPS-навігація дає змогу відстежувати патрульні машини, які несуть чергування в різних частинах міста, і направляти найближчу на місце вчинення злочину.

«Для ефективного виконання завдань з охорони громадського порядку міліційні підрозділи повинні бути забезпечені сучасним автотранспортом, оснащені необхідним устаткуванням, надійним радіозв`язком, системою комп`ютерного обліку правопорушників та іншими новітніми технологіями. Забезпеченість підрозділів міліції спецзасобами була б значно нижча без допомоги керівництва органів державної влади і тієї роботи, яку здійснює команда губернатора», - заявив начальник ГУ МВС у Дніпропетровській області, генерал-майор міліції Віктор БАБЕНКО.

В ході реалізації регіональної програми «Безпечне місто» за півтора роки правоохоронці регіону одержали 96 нових патрульних спецавтомобілів. Зокрема, торік підрозділи органів внутрішніх справ Дніпродзержинська і Кривого Рогу одержали 33 сучасних патрульних автомобілі, цього року 20 таких автомобілів було передано Дніпродзержинському, Нікопольському, Новомосковському і Павлоградському ГУВС. Ще вісім спецавтомобілів для патрулювання обласного центру одержала Муніципальна гвардія Дніпропетровська.

Як зазначив О.ВІЛКУЛ, «програма «Безпечне місто» - це комплексний підхід до підвищення рівня правопорядку на вулицях наших міст і районів. Вона включає забезпечення органів правопорядку новими сучасними спецавтомобілями і передбачає вдосконалення системи диспетчеризації відповідно до світових стандартів. Від матеріально-технічного забезпечення залежить ефективність роботи правоохоронних органів, а отже, безпека наших жителів». Завдяки заходам, реалізованим у рамках програми, з початку року в області майже на 7,5% збільшилася кількість розкритих злочинів, а також на 20% знизився рівень злочинності, повідомив губернатор.

Проект реалізовується без залучення бюджетних коштів, за рахунок коштів соціально відповідального бізнесу.