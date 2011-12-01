В Одесі лаборантка вишу „замінувала” університет

Одеса. 1 грудня. УНІАН. В Одеському національному університеті ім. Мечникова евакуювали студентів і викладачів через «замінування» вишу.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в області.

Зокрема, евакуацію людей з будівлі університету правоохоронці провели після телефонного дзвінка до приймальні ректора про запланований 1 грудня вибух в головному корпусі вишу, повідомили в міліції.

Паралельно з обстеженням аудиторій і прилеглої до університету території правоохоронці також шукали винуватицю зриву занять, якою виявилася 43-річна старша лаборантка однієї з кафедр.

Затримана співробітниця вишу пояснила, що «зателефонувала з метою надання вихідного дня студентам 1 грудня».

Як відзначив керівник Відділу зв`язків з громадськістю облУВС Володимир ШАБЛІЄНКО, затриманій «світить» штраф від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів або арешт терміном до 6 місяців, згідно із ст. 259 КК України (явно неправдиве повідомлення про загрозу громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності).

З початку року одеською міліцією зафіксовано вісім подібних повідомлень про неправдиві замінування різних об`єктів і держустанов, що спричинило значні фінансові витрати і невиправдане відволікання правоохоронців. У всіх випадках телефонних хуліганів затримано і притягнуто до кримінальної відповідальності.