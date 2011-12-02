МВС завершило розслідування справи закупівлі вакцини ”Пентаксим”

Київ. 2 грудня. УНІАН. Головним слідчим управлінням МВС завершено розслідування і направлено до Генеральної прокуратури України для затвердження обвинувального висновку кримінальну справу щодо високопосадовців МОЗ України та керівників окремих комерційних структур, які у незаконний спосіб у 2009 році закупили вакцину ”Пентаксим”.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначили у МВС, вказані особи, використовуючи свої корупційні зв`язки, шляхом завищення вартості вакцини «Пентаксим» більш як удвічі, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на суму понад 63,5 млн. грн.

”Двом обвинуваченим, яких взято під варту, окрім розкрадання, також інкримінується зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, контрабанда, легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, службове підроблення. У ході досудового слідства забезпечено відшкодування збитків на суму понад 44 млн. грн.”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня цього року за позовом Генпрокуратури Господарським судом Києва було визнано недійсними рішення Тендерного комітету Міністерства охорони здоров`я від 28.01.2009, договір між МОЗ України, ДП ”Укрвакцина” і ТОВ ”Інтерфарм” від 05.02.2009 про закупівлю вакцини «Пентаксим» та стягнення з останнього до державного бюджету коштів, отриманих за договором, у розмірі 123,5 млн. грн., від 28.01.2009”.

За даними прес-служби Генпрокуратури, було встановлено під час перевірки, що зазначену закупівлю було проведено з численними порушеннями законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, на підставі підроблених документів та за значно завищеною ціною, внаслідок чого державі завдано збитків на суму в розмірі понад 63,5 млн. грн.

