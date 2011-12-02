Прокурори погуділи у найдорожчому клубі Києва

Київ. 2 грудня. УНІАН. Своє професійне свято українські прокурори відзначили з розмахом. Кореспондент ТСН Ольга Василевська стала випадковим свідком веселощів українських чиновників.

1 грудня, у День працівників прокуратури, близько 16 години до одного з найдорожчих клубів столиці – Byblos, на вулиці Артема – почали з'їжджатися поважні гості. Парковка закладу була забита «мерседесами», «лексусами» та «бмв», які охороняла міліцейська машина.

Близько 30 прокурорів з усієї України влаштували собі приватну вечірку. Стіл їм накрили у «кінозалі» клубу. Варто зазначити, що середній чек у цьому закладі із випивкою складає близько 5 тисяч гривень, без неї – 2 тисячі. Зрозуміло, що прокурори гуляли не «на суху».

У прокурорському меню цього дня, за словами одного з офіціантів, було: фуа-гра (для прикладу, фуа-гра з ананасом у ягідному соусі, як зазначено у меню закладу, коштує 229 гривень), ніжка кролика («ніжка кролика с овочами по-прованськи» - 197 гривень), котлети по-київські («котлета по-київськи з картопляним пюре» – 95 гривень), морепродукти (« мікс морепродуктів з лимонно-ікорним соусом» – 367 грн) та елітна випивка.

Як з'ясувала кореспондентка ТСН, свято організовував для «своїх» сам перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін. Він же і замовляв музику. Ще з творчого вечора Яна Табачника відомо, що Кузьмін є справжнім шанувальником шансону – тоді він несподівано сів за рояль і «збацав» відомий блатний хіт «Мурка». Відомий акордеоніст, вочевидь, зробив алаверди: і заспів на прокурорській вечірці.

А хедлайнером святкування став відомий московський співак шансону Євген Кемеровський, який виконав для борців зі злочинністю хіти «Амнистия», «Братва, не стреляйте», «Малява», «Матросская тишина», «Лиха беда начало» и «Поезд на Магадан».

Запросити Кемеровського на приватну вечірку, як з'ясував ТСН.ua у менеджерів співака, коштує в середньому 12 тисяч євро - 130 тисяч гривень (окремо сплачується проживання і проїзд його «групи супроводу» - звукорежисер, адміністратор, мінімум два музиканти).

Тож, за мінімальними підрахунками, прокурорське свято може коштувати близько 300 тисяч гривень – 5 тисяч за один рахунок помножити на тридцять прокурорів, плюс виступ Кемеровського за 130 тисяч... І це – якщо Ян Табачник згодився співати для «друзів» безкоштовно.

У Кемеровського навіть вдалось взяти автограф

Наша журналістка представилася фанаткою Кемеровського і випросила у нього автограф. Поки той розписувався, Ольга запитала, чи є на вечірці Ренат Кузьмін, на що той відповів:

«Так, я ж тільки для нього тут і співаю!».

Гуляли прокурори до глибокої ночі.

ТСН