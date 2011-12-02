Невідомий здійснив напад на кортеж Литвина

Житомир. 2 грудня. УНІАН. У Житомирі чоловік підбіг до автомобіля у той час, коли Володимир Литвин сідав у нього. Охорона спікера обхопила чоловіка руками та відтіснила його від машини.

Перед тим як чоловіка відтягнули від машини кортежу, він встиг крикнути кілька реплік.

Інцидент стався у Житомирі, під час візиту голови Верховної Ради України Володимира Литвина та голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентини Матвієнко. Їх супроводжував кортеж із 18 машин.

Під час свого візиту високопосадовці відвідали музей імені Сергія Корольова, а також зустрілися з депутатським корпусом та підприємцями Житомирщини.

ТСН