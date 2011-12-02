У Криму дівчинка-сирота повісилися на воротах коханого

Крим. 2 грудня. УНІАН. У Керчі (Крим) 17-річна дівчинка-сирота повісилися на воротах хлопця, в якого була закохана.

Як повідомили у місцевому відділку міліції, тіло дівчинки виявили вранці 1 грудня.

Як розповів начальник кримінальної міліції у справах дітей УВС Керчі Роман Чередниченко, зараз міліція проводить перевірку того, що сталося.

У відділку також припускають, що дівчинка – учениця одного з місцевих училищ, ймовірно, повісилася через нерозділене кохання.

ТСН