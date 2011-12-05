У Криму випустили на волю колишнього „башмака”

Сімферополшь. 5 грудня. УНІАН. Київський районний суд Сімферополя випустив на свободу екс-депутата Верховної Ради Криму, колишнього спортивного директора футбольного клубу «Таврія» Рувіма Аронова, який звинувачувався в участі у злочинному угрупованні ОЗУ «Башмаки», а також в організації та співучасті у двох навмисних вбивствах, здійснених з особливою жорстокістю. Цю інформацію «Новому Регіону» підтвердили у приймальній суду.

Раніше Київський райсуд за клопотанням адвоката Р.Аронова Анатолія Жукова направив цю кримінальну справу на додаткове досудове слідство. На думку захисту, слідство у справі було проведено неповно і однобічно, а після повернення справи Одеським апеляційним судом в січні 2010 року на додаткове досудове слідство, жодної зі слідчих дій, на яких наполягав суд, проведено не було.

У результаті суд виніс Р.Аронову виправдувальний вирок. За цим же рішенням його було звільнено з-під варти. Те саме рішення Київський суд прийняв і стосовно другого обвинуваченого у тій самій справі — Андріана Рака.

Р.Аронову, окрім участі в ОЗУ «Башмаки», інкримінувалася організація двох вбивств, скоєних з особливою жорстокістю: вбивства президента футбольного клубу «Динамо» (Саки) Ісаєва у 1995 році і вбивства «колеги» з банди Захарова — у 2002 році.

Нагадаємо, Р.Аронова було затримано 2 березня 2008 року у київському аеропорту Бориспіль, куди він прибув з Ізраїлю на святкування ювілею свого колишнього футбольного клубу. В Ізраїлі Р.Аронов переховувався від правоохоронних органів, які ще у 2006 році оголосили його в розшук. 11 березня 2008 року суд Київського району Одеси видав санкцію на його затримання і взяття під варту.

У серпні 2009 року Р.Аронова було засуджено до 4 років позбавлення волі за ДТП із смертельним результатом, що відбулося 27 вересня 2002 року.

ZN.UA