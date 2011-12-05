Сергія Черних призначено першим заступником міністра МВС

Київ. 5 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підвищив Сергія ЧЕРНИХ до першого заступника міністра внутрішніх справ України, звільнивши з цієї посади Сергія ПОПКОВА.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ відповідно до абзацу третього частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» звільнив С.ПОПКОВА з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України та С.ЧЕРНИХ - з посади заступника міністра внутрішніх справ України.

Водночас С.ЧЕРНИХ одразу було призначено першим заступником міністра внутрішніх справ України.

