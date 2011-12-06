28-річного ДАІшника вбили цигани

Донецьк. 6 грудня. УНІАН. Молодшого сержанта міліції Білого Олександра Сергійовича, який загинув у ніч з 4 на 5 грудня в Донецькій області, вбили цигани.

Про це повідомив начальник Управління ДАІ в Донецькій області Володимир Астапковіч.

"Звіряче вбивство нашого співробітника скоїли цигани, вони вже всі спіймані. Безпрецедентний випадок. За радянськими законами, за вбивство міліціонера була найвища міра покарання - розстріл. У цій справі вирок винесе суд, але по-людськи можу сказати, що вирок повинен бути максимально суворим", - зазначив Астапковіч.

Як повідомлялося раніше, в ніч з 4 на 5 грудня 2011 року в Красноармійському районі Донецької області при виконанні службових обов'язків було вбито співробітника Державтоінспекції.

Екіпаж з двох співробітників ДАІ помітив автомобіль "ВАЗ-2101", що рухався на великій швидкості, грубо порушуючи Правила дорожнього руху. Транспортний засіб до того ж був технічно несправний - через відірваний глушник від автомобіля йшли іскри.

Вимоги співробітників міліції про зупинку були проігноровані. Водій і пасажири зробили спробу втекти і звернули у бік села Гришине.

У вказаному селі працівники Державтоінспекції наздогнали автомобіль і наказали громадянам, що знаходилися в ньому, вийти. Із салону на міліціонерів кинулися зловмисники.

Озброєні бандити нанесли викруткою одному співробітникові ДАІ колото-різану рану грудей і побили бейсбольними битами, заподіявши смертельні травми.

Другий працівник встиг дістати табельну зброю і зробити постріл, яким був поранений один із нападаючих. Після цього злочинці втекли.

На території області було введено оперативний план "Сирена". Завдяки злагодженим діям правоохоронців, о 4:00 ранку, підозрювані в скоєнні даного злочину були затримані співробітниками міліції на кордоні з Дніпропетровською областю, куди вони намагалися виїхати.

Зазначимо, у 28-річного загиблого молодшого сержанта міліції Олександра Білого залишилися дружина і донька, якій ще не виповнилося й двох років.

ТСН