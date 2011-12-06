В українській ДАІ назріває революція

Київ. 6 грудня. УНІАН. В українській ДАІ після нещодавнього судового прецеденту назріває ціла революція – у водіїв з’явилися сумніви у праві інспекторів штрафувати їх. Про це пише "Сегодня".

Нагадаємо, днями на Закарпатті водій Роберт Тарнай виграв суд у автоінспектора, який зупинив його за перевищення швидкості й на місці виписав постанову про штраф в 255 гривень.

Виноградівський районний суд Закарпатської області вирішив, що інспектор ДАІ, який не має спеціальних звань, не має права виписувати на місці порушення постанову про накладення штрафу.

Суддя в своїй постанові уточнив, що даішник на трасі мав право лише скласти протокол про порушення і потім передати його інспектору адмінпрактики (ці інспектори не чергують на дорогах, вони аналізують порушення правил дорожнього руху і виписують постанови про штрафи).

За інформацією видання, випадок спантеличив багатьох у Державтоінспекції. Поки що даішники продовжують виписувати штрафи водіям (при цьому шофери оплачують їх в банку, а квитанцію заносять у відділення ДАІ за місцем прописки) і називають рішення суду дивним.

"Перший раз чую, що інспектор не має права виписувати штраф", - зазначив зокрема один зі київських даішників на ім’я Олексій.

ДАІ Закарпаття вже подала апеляцію на рішення суду.

"У Адмінкодексі України чітко сказано, що інспектор може на місці складати протокол про порушення і також винести постанову про штраф - це передбачено статтею 122 Адмінкодексу", - наголосила представник прес-служби облуправління ДАІ Ганна Трофимчук.

Слід зазначити, що у вказаній статті перераховуються порушення ПДР і покарання за них з формулюванням - "тягне за собою накладення штрафу в розмірі", але хто його накладає, не уточнюється.

Видання розшукало інспектора М. Кукуля, який програв суд водію. Він розповів про обставини інциденту на дорозі.

"Водій їхав на швидкості 90 км / год. Коли я його зупинив, він мені сказав, що їде до лікарні. Потім подав до суду, посилаючись на те, що в мене немає спеціального звання, бо я, мовляв, і не міг його оштрафувати. Але звання у мене є - старший сержант", - підкреслив Кукуль.

Юристи у свою чергу впевнені, що суд має рацію.

"Думаю, що цей випадок підніме хвилю подібних позовів. У ДАІ для розгляду порушень ПДР є адмінвідділ, а в більш серйозних випадках, коли водієві може загрожувати позбавлення прав, рішення про покарання виносить суд", - розповів юрист Олексій Святогор.

ТСН