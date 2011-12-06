На Львівщині чоловік викрав автомобіль свого боржника

Львів. 6 грудня. УНІАН. 4 грудня у місті Турці на Львівщині на вулиці Джерельній з подвір’я місцевого жителя невідомі викрали автомобіль марки «Фольксваген Пассат» (без державних номерних знаків, незареєстрований у встановленому порядку), який належить жителю села Ясениця Турківського району, повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

На місці події представники слідчо-оперативної групи встановили, що автомобіль «Фольксваген Пассат» власник залишив на подвір’ї майстра, який проводив ремонт цього транспорту.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів співробітники Турківського районного відділення ДАІ виявили та вилучили у селі Лосинець Турківського району. Крадієм виявився 31-річний житель міста Турка, який скоїв цей вчинок 3 грудня близько 22.00 години.

У своїх поясненнях правопорушник зазначив, що скоїв крадіжку автомобіля з метою повернення своїх коштів. Адже, за його словами, власник даного транспортного засобу ще раніше позичав у нього велику суму грошей і не повертав їх. А, викравши «Фольксваген Пассат», позичальник таким чином намагався повернути собі борг, - інформує прес-служба.

За даним фактом триває слідство.