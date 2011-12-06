Підстав стверджувати, що міліція причетна до смерті Конопльова немає

Київ. 6 грудня. УНІАН. Однозначних об’єктивних підстав стверджувати, що міліція причетна до смерті чорнобильця Геннадія Конопльова у Донецьку наразі немає.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова тимчасової робочої групи Громадської ради при МВС України з вивчення подій, що мали місце 27 листопада в Донецьку під час акції чорнобильців біля місцевого управління Пенсійного фонду, Володимир ЧЕМЕРИС, посилаючись на висновки ТРГ.

”За отриманими результатами заключення судово-медичної експертизи, ознак насильницьої смерті - синців чи іншого, на тілі Конопльова немає. Таким чином ми не можемо стверджувати, що міліція причетна до смерті Геннадія Конопльова”, - сказав В.ЧЕМЕРИС, додавши, що причинно-наслідковим зв’язком можуть бути безпосередні дії зі знесення наметів, що спричинили стрес людини, який фатально вплинув на послаблене здоров я.

Разом із тим голова ТРГ зауважив, що тим не менше органи внутрішніх справ Донецька не надали достатніх та переконливих доказів того, що смерть Г.Конопльова настала не в результаті дій працівників МВС чи МНС під час демонтажу намету.

Крім того, В.ЧЕМЕРИС зауважив, що за результатами вивчення подій 27 листопада робоча група дійшла висновків, що зібрання чорнобильців на відміну твердження керівника міського УВС було мирним; очільник УВС не мав права просити у органів місцевого самоврядування про заборону акції; ні працівники МВС, ні МНС не мали права виконувати рішення суду про демонтаж намету, оскільки про демонтаж наметів в рішенні суду не йшлося взагалі, а про свої наміри правоохоронці у належний спосіб не повідомили учасників акції. Разом із тим, за словами В.ЧЕМЕРИСА, наразі не встановлено, з яких підстав на місці подій у позаробочий час перебував начальник міліції Донецька.

У свою чергу в коментарі журналістам з приводу означених подій начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир ПОЛІЩУК зазначив, що на даний час робити остаточні висновки зарано, оскільки органи прокуратури ще не завершили власну перевірку подій 27 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада у Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».