У Миколаєві на хабарі затримали державного виконавця

Миколаїв. 6 грудня. УНІАН. Під час отримання хабара у сумі понад 3 тис. грн. співробітники УДСБЕЗ УМВС України у Миколаївській області затримали державного виконавця Державної виконавчої служби, який вимагав незаконну винагороду за сприяння у вирішенні питання у кримінальній справі. Про це УНІАН повідомили у секторі зв`язків із громадськістю УМВС України у Миколаївській області.

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС, направленими до прокуратури Центрального району міста Миколаєва, порушено кримінальну справу за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України «Отримання хабара» (отримання хабара в великому розмірі або службовою особою, що займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або сполучене із вимаганням хабара). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років і з конфіскацією майна.

