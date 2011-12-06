МНС лякає можливістю терактів під час Євро-2012

Київ. 6 грудня. УНІАН. Під час проведення Євро-2012 в Україні можуть бути здійснені теракти щодо третіх осіб. Про це заявив заступник начальника головного управління МНС України в Києві Владислав Горбань.

За словами Горбаня, основним ризиком для проведення терактів на території України є участь національних збірних країн, громадяни яких беруть участь в бойових діях в гарячих точках Північної Африки, Близького Сходу і Центральної Азії.

"Також існує ймовірність того, що територію України можуть використовувати, як транзитну, або для розміщення на території країни терористичних організацій", - повідомив представник МВС.

Він також нагадав, що вболівальники іноді спеціально їдуть для здійснення певних хуліганських дій.

Нагадаємо, в жовтні-листопаді в Україні сталися три вибухи - у Запоріжжі, Харкові і Дніпропетровську. Після цих подій невідомі залишили повідомлення з погрозою наступного теракту у Донецьку 21 листопада. Проте вибуху так і не пролунало.

ТСН

