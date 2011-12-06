ДАІшникам дозволили використовувати "Візир"

Київ. 6 грудня. УНІАН. Співробітникам ДАІ дозволили використовувати прилад для вимірювання швидкості "Візир" прямо під час руху, йдеться в сюжеті ТСН.

У кожному населеному пункті водії переважно знають, де саме стоять патрульні з вимірювачами швидкості. У цих місцях вони пригальмовують, а потім знову тиснуть на газ.

Щоби боротися з цим, відтепер більшість патрульних авто обладнають "Візирами". Тож тепер передбачити, де саме екіпажі ДАІ вимірюватимуть швидкість, буде неможливо.

У ДАІ кажуть, що швидкість патрульного автомобіля також фіксується "Візиром", тому говорити про можливі махінації немає підстав.



Реакція водіїв на ноу-хау різна. Одні реагують спокійно, інших новація обурює.

"Ми не знаємо навіть характеристику цих нових приладів. Ось він зараз їде. Звідки я знаю суміщення швидкостей? Закони фізики? Як вони впливають?", - обурюється водій Ігор.

Юристи запевняють, що опротестувати таким чином зафіксовані порушення можна - мовляв, є за що зачепитися. У патрульному авто має бути відповідна температура, "Візир" має бути закріплений на кронштейні, опломбований, сертифікований тощо.

"Коли починаєш спілкуватися з працівником ДАІ, прискіпливо дивитись сертифікати, звіряти номери, проводити фото-відеозйомку за допомогою свого телефону, то зазвичай - 99%, реакція працівника ДАІ - "щасливої дороги!", - каже юрист Денис Штабовенко.