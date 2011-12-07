Пшонка пропонує призначити Павлова прокурором Криму

Київ. 7 грудня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА вніс пропозицію до Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо надання згоди про призначення Вячеслава ПАВЛОВА, який наразі очолює прокуратуру Запорізької області, на посаду прокурора АР Крим.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Також повідомляється, що генпрокурор призначив Миколу ФРАНТОВСЬКОГО, який очолював прокуратуру Житомирської області, заступником начальника Головного управління Генеральної прокуратури України. Прокуратуру Житомирської області очолив Ігор ПРОЦЕНКО, який раніше працював прокурором Одеської області. На його місце - прокурором Одеської області - призначено Степана МОЛІЦЬКОГО, який раніше обіймав посаду заступника Генерального прокурора України – прокурора АР Крим.

Також його затверджено членом колегії Генеральної прокуратури.

Окрім того, прокурора Волинської області Андрія ГІЛЯ призначено заступником прокурора Рівненської області. Прокурора Сумської області Сергія ЛЕНСЬКОГО переведено на керівну посаду до апарату Генеральної прокуратури України.