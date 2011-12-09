Біля будівлі Харківської ОДА викрали "Lexus" вартістю 100 тис. дол.
21:03, 09 грудня 2011Кримінал
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Ім'я власника тримають у таємниці
Харків. 9 грудня. УНІАН. Зі стоянки біля будівлі Харківської ОДА викрадено автомобіль "Lexus LX 570", повідомляє кореспондент УКРІНФОРМу із посиланням на чергову частину міського управління ДАІ.
"Машина стояла позаду будівлі ХОДА, біля перетину вулиць Іванова і Міроносицької, - пояснили у черговій частині. - Свідків пригоди поки що не знайдено".
Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.
Вартість автомобіля, за попередніми даними, - більш як 100 тис. доларів США. Ім'я власника тримають у таємниці.
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