Біля будівлі Харківської ОДА викрали "Lexus" вартістю 100 тис. дол.

Харків. 9 грудня. УНІАН. Зі стоянки біля будівлі Харківської ОДА викрадено автомобіль "Lexus LX 570", повідомляє кореспондент УКРІНФОРМу із посиланням на чергову частину міського управління ДАІ.

"Машина стояла позаду будівлі ХОДА, біля перетину вулиць Іванова і Міроносицької, - пояснили у черговій частині. - Свідків пригоди поки що не знайдено".

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Вартість автомобіля, за попередніми даними, - більш як 100 тис. доларів США. Ім'я власника тримають у таємниці.