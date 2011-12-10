Виставка-форум «Правники – суспільству» відкриється у Києві 8 грудня в рамках проведення Всеукраїнського тижня права.

Захід, що проходитиме в приміщенні Київського планетарію з 8 по 10 грудня стане однією з центральних подій цієї щорічної загальноукраїнської акції.

Протягом трьох днів на виставці-форумі відбуватимуться заходи, які покликані допомогти громадянам у роз‘ясненні та захисті їх прав і свобод, сприяти підвищенню рівня правової культури та правової освіти серед населення.

У ході виставки-форуму будуть надаватися безкоштовні юридичні консультації громадянам. З цією метою для участі у заході запрошені представники юридичних компаній, фахівці Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби, Укрдержреєстру, Служби захисту персональних даних, Пенітенціарної служи, Державної архівної служби, а також спеціалістів Головних управлінь юстиції м. Києва та Київської області.

Упродовж заходу, з метою сприяння набуттю досвіду та професіоналізму у юридичній професії, заплановано проведення низки майстер-класів відомих юристів, науковців, суддів (Ірини КАЛІНСЬКОЇ, Олексія РЕЗНІКОВА, Артура НОНКА, Ігоря ГОЛОВАНЯ, Дениса БУГАЯ, Олега РЯБОКОНЯ, Миколи ОЧКОЛЬДИ та інших) для студентів-правників.

Під час майстер-класів досвідчені юристи ознайомлять юристів-початківців з тонкощами юридичної професії та поділяться досвідом, набутим під час багатьох років професійної діяльності.