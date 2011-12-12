В міліції кажуть, що у Вишневому „Свобода” робила провокації

Київ. 12 грудня. УНІАН. Міліція Київської області заявляє, що на виборах мера Вишневого представники кандидата від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» вчиняли провокації.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, «були зафіксовані факти провокацій прибічниками всеукраїнського об’єднання «Свобода», представниками від одного з кандидатів». «Намагаючись зірвати вибори, останні дрібними групами одночасно відвідували виборчі дільниці і називалися представниками засобів масової інформації та втручалися в роботу комісій», - сказано у повідомленні.

За зверненням голів комісій працівники міліції супроводжували цих громадян з приміщень виборчих дільниць, роз’яснювали їхні права щодо порядку звернення із заявами у відповідні інстанції.

Також у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Київській області зазначили, що кандидат на посаду мера Вишневого від ВО «Свобода» перешкоджав нормальній роботі комісії. За даними міліції, кандидат робив гучні зауваження на адресу членів комісії, погрожував їм «адміністративною розправою». У зв’язку з цим цей кандидат за одностайним рішенням комісії був виведений з приміщення дільниці.

Про всі вказані випадки члени комісії склали відповідні акти.

Працівники міліції збирають матеріали з метою надання їх у подальшому спеціалізованим комісіям для прийняття рішень згідно з чинним законодавством.

Разом з тим у повідомленні наголошується, що під час проведення позачергових виборів міського голови Вишневого грубих порушень громадського порядку, зокрема, фізичного протистояння між групами населення не допущено, скарг учасників голосування на дії або бездіяльність працівників міліції не надходило.

Як повідомляв УНІАН, вибори міського голови Вишневого відбулися вчора, 11 грудня.