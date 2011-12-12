У Сумах представлено нового прокурора області

Суми. 12 грудня. УНІАН. Заступник генерального прокурора України Віктор ЗАНФІРОВ представив колективу прокуратури Сумської області нового керівника Олега ВАСИЛЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, виступаючи перед колективом, О.ВАСИЛЕНКО наголосив, що найбільше цінує в людях порядність у стосунках між собою, високу професійність у роботі і повну відповідальність при виконанні доручень.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор ПШОНКА 7 грудня призначив прокурором Сумської області 41-річного О.ВАСИЛЕНКА, який до цього працював начальником Головного управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, Генеральної прокуратури України.