У Сумах представлено нового прокурора області
Ним став Олег Василенко
Суми. 12 грудня. УНІАН. Заступник генерального прокурора України Віктор ЗАНФІРОВ представив колективу прокуратури Сумської області нового керівника Олега ВАСИЛЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, виступаючи перед колективом, О.ВАСИЛЕНКО наголосив, що найбільше цінує в людях порядність у стосунках між собою, високу професійність у роботі і повну відповідальність при виконанні доручень.
Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор ПШОНКА 7 грудня призначив прокурором Сумської області 41-річного О.ВАСИЛЕНКА, який до цього працював начальником Головного управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, Генеральної прокуратури України.