Балога хоче об`єднати МНС та МВС

Київ. 12 грудня. УНІАН. Одним з найважливіших підсумків минулого року є швидка та, в цілому, безболісна реформа всієї системи МНС. Про це заявив Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, повідомляє прес-служба міністерства.

За його словами, реформа стосувалася не лише пожежних та рятувальників, а й структури управління Зоною відчуження, техногенників, сил цивільного захисту, метеорологів, професійної освіти та багато іншого.

«Рік тому у цього всього організму була явно надлишкова вага та порушення координації руху. Почали «худнути»: зменшили штат, перш за все в підрозділах забезпечення, скоротили зайві посади начальників. Привели в порядок структуру управління, поєднавши схожі за завданнями підрозділи, ліквідувавши дублюючі ланки та непотрібні функції.»

Крім того, як зазначив урядовець, передали Міністерству освіти відомчі навчальні заклади МНС, впорядкували регіональні управління. Зміни провели в комплексі, вони зачепили усе міністерство, були враховані всі нюанси.

В.Балога додав, що реформа міністерства має продовжуватися, але вже за іншим напрямком.

«Упевнений: МНС необхідно об´єднати з МВС. Такий європейський стандарт. В країні має бути одне відомство, що займається безпекою людей. Злиття двох міністерств для мене є завданням, що переходить на наступний рік. Зараз ми опрацьовуємо усі пропозиції на розгляд Президента.

Сподіваюсь, Глава держави ухвалить таке рішення», - зазначив Міністр МНС.

Львівський портал

