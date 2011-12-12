На Київщині стався вибух у шкільній котельні

Київ. 12 грудня. УНІАН, Сьогодні вранці внаслідок несправності системи опалення в шкільній котельні у селі Шупики стався вибух.

Про це ТСН.ua повідомили в прес-службі Київської ОДА.

"На місці загинув робітник 1960 року народження та отримав опіки кінцівок і обличчя чоловік 1953 року народження. На даний момент потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні Богуславської ЦРЛ. Надзвичайна подія не вплинула на навчальний процес, світло та комунікації справні. Орієнтовна причина - порушення технологічного процесу", - повідомили в прес-службі.

ТСН

