Журналісти та МВС розроблять ідентифікаційні картки ЗМІ

Київ. 12 грудня. УНІАН. Міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів спільно з правоохоронцями працює над розробкою карток єдиної ідентифікації журналістів, які б полегшували їх роботу, особливо на масових заходах. Про це УНН повідомили в прес-службі Глави держави.

Йдеться про посвідчення, що ідентифікуватимуть журналістів як представників професії та конкретного ЗМІ, а також про механізм відкликання цих документів.

Як повідомила представник в Україні Міжнародної організації "Репортери без кордонів" Оксана Романюк, 30 листопада на зустрічі журналістів та Міністра внутрішніх справ було домовлено, що представники ЗМІ розроблять рекомендації до відповідного наказу МВС. Ця інструкція також має покращити взаємодію журналістів та міліціонерів під час масових заходів.

О.Романюк нагадала, що саме відсутність ідентифікації ЗМІ правоохоронці називали однією з причин конфліктних ситуацій, які виникають з журналістами під час масових заходів, акцій протесту тощо.

"Ми вирішили розробити ідентифікацію, яка б показала, що це - журналісти, і вони не є стороною конфлікту. Ми зараз над цим працюємо.

Напевно, це буде у вигляді бейджів, якихось більш-менш уніфікованих. Це зараз у робочому процесі", – сказала О.Романюк. За її словами, вже цього тижня МВС має подати свої рекомендації до запропонованої інструкції.

"Ми дуже раді, що МВС пішло нам назустріч. Поки що тільки в теоретичному плані, але ми сподіваємося, що скоро ці кроки принесуть користь і в практичному плані", – наголосила Представник в Україні Міжнародної організації "Репортери без кордонів".

Прес-секретар Президента України Дарія Чепак під час засідання повідомила, що Прес-служба Адміністрації Президента впроваджує пресові картки для представників ЗМІ, які висвітлюватимуть регіональні робочі поїздки Глави держави. За її словами, для запобігання підробці таких карток вони будуть захищені голограмою. Д.Чепак зазначила, що такий підхід широко використовується у міжнародній практиці.