У Києві за 250 гривень продають відео з місць ДТП



Київ.13 грудня. УНІАН. У головних аварійний місцях Києва встановлено близько 100 камер, які фіксують події на дорозі.

Камери ,встановлені в столиці, допоможуть водіям визначити, хто був винний у зіткненні

Для київських водіїв з'явилася нова послуга - замовлення відео з місця ДТП. За допомогою камери можна дізнатися, хто розбив машину, а потім зник з місця аварії, або відстояти свої права в суді.

Ролик пропонують замовити на сайті, який відображає в режимі реального часу найголовніші вулиці, аварійні місця, центр і головні площі Києва, всього близько 100 камер.

"Вартість хвилинного відеоролика - 250 грн, плюс доставка - 25 грн. Для того щоб замовити відео, потрібно відправити заявку на сайт не пізніше ніж через два дні після аварії з назвою камери, яка транслює ту дорогу, на якій сталося ДТП. Також потрібно вказати приблизний час, коли трапилася аварія", - розповіли в call-центрі компанії.

За словами водіїв, вони не проти скористатися цією послугою, якщо станеться особливо велика аварія.

Як відомо, найчастіше ДТП в столиці стаються у вечірні години "пік" і по п'ятницях, коли найбільш напружений трафік.

Найбільш аварійні ділянки Києва - Московський міст, проспект Ватутіна, в'їзд на міст Патона з розв'язки на Лівому березі, а також перетин проспекту Перемоги та вул. Борщагівської (біля Повітрофлотського мосту) і розв'язка біля станції метро "Осокорки" перед Південним мостом.

ТСН