Президент України хоче, щоб судді довше працювали
Виступає за збільшення пенсійного віку
Київ. 13 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за збільшення віку виходу на пенсію для суддів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у Верховному суді на урочистостях з нагоди Дня працівників суду України.
Президент підкреслив, що сьогодні потрібно зосередити увагу на збереженні суддів з великим досвідом роботи.
«Ми не повинні втрачати професіоналів, за плечима яких десятки років роботи та тисячі розглянутих справ», - сказав Президент, зауваживши, що такі судді звільняються у зв’язку з досягненням 65-річного віку. Він додав, що цю ситуацію потрібно виправляти.
Також В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що сьогодні кваліфікаційна комісія завершує роботу з підбору суддів за новими правилами.