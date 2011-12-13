У Херсоні здійснено напад на директора ХМЗ

Херсон. 13 грудня. УНІАН. У Херсоні здійснено напад на директора ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (ХМЗ).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ТОВ «Херсонський машинобудівний завод», увечері 12 грудня на генерального директора підприємства Віктора СЛОБОДЯНЮКА напали невідомі.

За словами В.СЛОБОДЯНЮКА, близько 21.10 він поставив свій автомобіль на стоянці в районі кафе «Літо» і пішов через парк ім. Ленінського комсомолу в бік будинку, де він винаймає житло.

«У парку, десь на середині шляху, я почув ззаду шум, і коли став обертатися, то одержав удар чимось важким, після чого впав, і нападник чи нападники почали мене бити ногами. При цьому мені вдалося підвестися і я вдарив нападника. Після цього нападники мене знову оглушили чимось важким і втекли», - повідомив В.СЛОБОДЯНЮК.

За словами потерпілого, першу медичну допомогу йому надали працівники кафе «Літо» і молода пара, яка прогулювалася неподалік. Молоді люди викликали «швидку допомогу». В.СЛОБОДЯНЮКА з травмами було госпіталізовано до Херсонської обласної клінічної лікарні. Там йому наклали 6 швів, зашили рани на голові і на руці. Також у В.СЛОБОДЯНЮКА 4 сильних удари на голові, руках і ребрах.

Директор ХМЗ однозначно пов`язує цю подію зі своєю професійною діяльністю.

Зокрема, він пов`язує цей напад з конфліктом між власником підприємства Олександром ОЛЕЙНИКОМ і чиновниками Херсонської облдержадміністрації. Так, В.СЛОБОДЯНЮК стверджує, що до нападу неодноразово одержував на мобільний телефон смс-повідомлення з погрозами з невідомих номерів. А в день нападу він мав розмову з одним із заступників голови Херсонської ОДА, який його довго переконував, що небезпечно боротися із владою, і навіть погрожував.

Через деякий час після розмови він знову одержав смс із текстом: «Не хочеш по-хорошому, буде по-поганому».

Після нападу В.СЛОБОДЯНЮК написав заяву до Суворовського райвідділу міліції м. Херсона. Він передав працівникам міліції свій мобільний телефон з повідомленнями, що містять погрози.

Сьогодні Суворовський райвідділ міліції м. Херсона порушив кримінальну справу за фактом нападу на В.СЛОБОДЯНЮКА за статтею «хуліганство».

Власник ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» О.ОЛЕЙНИК вважає, що за ескалацією ситуації навколо підприємства стоять перші особи Херсонської ОДА.

«Я впевнений, що за всім тим, що відбувається, стоять люди з оточення губернатора. Точніше - один з його заступників. Той, який ходить з охороною. Губернатор - без охорони, а він (віце-губернатор - УНІАН) - з охоронцями. Це вже про багато що говорить. Тим більше, є непрямі докази. Наприклад, дзвінок В.СЛОБОДЯНЮКУ з ОДА о 10-й годині вечора, через кілька хвилин після нападу, з питанням, де він перебуває. Про що це говорить?», - заявив О.ОЛЕЙНИК.

Також, за інформацією О.ОЛЕЙНИКА, з іншими ключовими працівниками заводу і керівництвом профспілкового комітету підприємства «проводиться робота із залякування».

«Вчора написав заяву на звільнення головний юрист підприємства. Написав після того, як його викликали до прокуратури і пояснили, що якщо він хоче надалі працювати в Херсоні, то мусить негайно піти з ХМЗ», - заявив О.ОЛЕЙНИК.

Крім того, за даними власника ХМЗ, залякували і голову профкому заводу Руслана ФІРСОВА.

Коментуючи свої подальші дії, О.ОЛЕЙНИК повідомив, що планує через народних депутатів, яким не байдужа доля вітчизняного сільгоспмашинобудування, і ХМЗ – зокрема, звернеться до Генеральної прокуратури та інших правоохоронних органів.

«Я думаю, що губернатору (Миколі КОСТЯКУ – УНІАН) треба розібратися в своїй команді. Швидше за все, йому далеко не все докладають про ситуацію, що склалася”, - вважає О.ОЛЕЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, з 5 грудня ц.р. підприємство зупинено і всі працівники ХМХ офіційно відправлені у неоплачувані відпустки.

Працівники ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» з 5 грудня відновили мирні протестні акції, вимагаючи від обласної влади сприяння в «пробитті» на рівні Міністерства агрополітики участі заводу в державних програмах із розвитку вітчизняного машинобудування і захисту від тіньових схем включення у ці держпрограми техніки іноземного виробництва.

У вівторок, 6 грудня, на акцію протесту проти бездіяльності влади з підтримки великих підприємств обласного центру пришли майже 1 тис. чоловік. Зокрема, до 650 працівників ХМЗ приєдналися до 300 працівників Херсонського бавовняного комбінату.

У профспілці ХМЗ повідомили, що розраховують на підтримку працівників інших підприємств Херсона, які не працюють за потурання обласної влади.

Проте того ж дня суд заборонив профкому ХМЗ проведення акцій на площі Свободи, перед будівлею Херсонської ОДА.

Після зміни місця проведення акції, той самий суд за позовом мерії Херсона знову заборонив її проведення.

Завтра, 14 грудня, Господарський суд Херсонської області розгляне позов прокуратури області щодо розірвання мирової угоди від 25 червня 2007 року, згідно з якою на ВАТ «Херсонські комбайни» було завершено план санації та за якою всі активи підприємства, крім 3-ї прохідної, столової і соціальної сфери підприємства увійшли до створеного ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».