На Дніпропетровщині суддя попався на хабарництві

Дніпропетровськ. 13 грудня. УНІАН. Прокуратура Дніпропетровської області спільно з УСБУ розслідувала та направила до суду кримінальну справу cтосовно судді одного с районних судів Кривого Рогу, який отримав майже 35 тис. грн. хабарів від позивачів-інвалідів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

«Здійснюючи правосуддя у цивільних справах за позовами інвалідів щодо отримання ними страхових виплат у зв’язку з втратою працездатності на виробництві, необґрунтовано затягуючи судовий розгляд справ, суддя вимагав та отримував від останніх хабарі за швидше їх завершення та винесення законних рішень суду на користь позивачів. Крім того, суддя шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами інвалідів під приводом передачі хабарів суддям апеляційного суду області за залишення без змін рішення суду першої інстанції», - наголошується у повідомленні прес-служби прокуратури.

У такий спосіб суддя протягом липня-серпня 2011 р. отримав хабарі від трьох позивачів на загальну суму майже 24,5 тис. грн., а також шляхом шахрайства заволодів сумою у 10,5 тис. грн.

Судді інкримінується вимагання та отримання хабара, зловживання службовим становищем, шахрайство за ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 364 та ч.1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Наразі зазначений суддя знаходиться у відставці.