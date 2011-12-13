Прихильники Тимошенко травмували двох міліціонерів

Київ. 13 грудня. УНІАН. Двоє співробітників міліції отримали тілесні ушкодження сьогодні при спробі прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО увірватися на територію Апеляційного суду Києва, який розглядає її скаргу на вирок Печерського райсуду столиці.

Як повідомили УНІАН у київському главку міліції, двоє співробітників міліції отримали травми, коли їх натовп притиснув до паркану, яким огороджено будівлю суду.

”Вони доставлені у відомчу поліклінику і зараз проходять обстеження. Попередній діагноз лікарів - в обох правоохоронців здавлення та забій грудної клітини. Чи потрібна їм буде госпіталізація для лікування і чи буде за цими подіями порушена кримінальна справа, залежить від результатів обстеження потерпілих міліціонерів”, - йдеться у повідомленні.