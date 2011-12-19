Захарченку присвоєно звання генерала внутрішньої служби України

Київ. 19 грудня. УНІАН. Міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку присвоєно спеціальне звання генерала внутрішньої служби України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, згідно з Указом Президента України № 1162/2011 від 16.12.2011 року головному державному раднику податкової служби Захарченку Віталію Юрійовичу - Міністру внутрішніх справ України в порядку переатестації присвоєно спеціальне звання генерала внутрішньої служби України.

