Захарченку присвоєно звання генерала внутрішньої служби України

15:01, 19 грудня 2011
Кримінал
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Указ Президента України 

Київ. 19 грудня. УНІАН.  Міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку присвоєно спеціальне звання генерала внутрішньої служби України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України,  згідно з Указом Президента України  № 1162/2011 від 16.12.2011 року головному державному раднику податкової служби Захарченку Віталію Юрійовичу - Міністру внутрішніх справ України в порядку переатестації присвоєно спеціальне звання генерала внутрішньої служби України.
 

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