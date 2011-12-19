Некерований „Мерседес” влетів у столичну маршрутку

Київ. 19 грудня. УНІАН. У Києві зіткнулися два легковики та автобус. Усе сталося на Харківській площі.

За попередніми даними, усе було так. "Богдан" їхав у другій смузі, поряд, у першій, – "БМВ". Вони виїхали на перехрестя і тут у них врізався "Мерседес". Останній вдарив "БМВ", а той – автобус.

У результаті чого травмувався пасажир з "БМВ". У автобусі пасажирів не було. Водій не постраждав.

За кермом "Мерседеса" сиділа жінка. Вона відбулася переляком. У неї на руках була дитина, яка, попередньо, не постраждала.

Щодо причин аварії, то їх правоохоронці ще з'ясовують.

Газета.ua

