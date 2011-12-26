На хабарі попався інспектор з охорони довкілля Чорного моря

Херсон. 26 грудня. УНІАН. У Херсонській області на хабарі викрито посадовця Державної екологічної інспекції з охорони довкілля північно-Західного регіону Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що затримана вимагала та отримала 1 тис. доларів США хабара від директора приватної виробничо-комерційної фірми за невжиття заходів реагування на виявлені порушення під час досліджень викидів забруднюючих речовин одним з державних підприємств.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.