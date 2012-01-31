Службовці Вінницької ОДА завдали бюджету 200 тис. грн. збитків

Вінниця. 31 січня. УНІАН. Співробітники правоохоронних органів викрили службових осіб одного із управлінь Вінницької облдержадміністрації внаслідок незаконних дій яких до бюджету не надійшло коштів на загальну суму близько 200 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області.

З’ясовано, що службові особи управління в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, в порушення норм Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, за відсутності усіх необхідних документів протягом 2008-2009 років взяли на облік для забезпечення автомобільним транспортом трьох інвалідів. Це у подальшому призвело до ввезення на митну територію України автомобілів без сплати податків і зборів за ставками, діючими на день здійснення їх митного оформлення, внаслідок чого до бюджету не надійшло коштів на загальну суму близько 200 тисяч гривень.

Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем службовими особами одного із управлінь Вінницької обласної державної адміністрації за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.