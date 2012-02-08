У Донецьку власники будинку викрали трьох своїх квартирантів

Донецьк. 8 лютого. УНІАН. Працівниками Куйбишевського райвідділу міліції Донецька порушено кримінальну справу проти двох господарів, які викрали і незаконно утримували трьох своїх квартирантів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міського управління міліції, справу порушено за статтею 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадання людини).

Постраждалі (віком 21, 25 і 26 років) впродовж тривалого часу знімали житло в Куйбишевському районі у 24-річного громадянина, проте будинок належав його зведеному 33-річному брату.

За своє проживання квартиранти, за попереднім угодою з молодшим братом, розраховувалися продуктами. З власником житла квартиранти не були знайомі, всі питання вирішувалися з його братом-посередником.

Але одного разу вночі господар будинку прийшов до мешканців і зажадав з кожного по 1 тис. грн. як плату за проживання. Ті відмовилися платити, пославшись на інші домовленості.

Тоді візитер пішов, пообіцявши повернутися з братом, а молоді люди викликали таксі, маючи намір виїхати. Проте дорогу їм перегородив автомобіль «Шевроле», в якому знаходилися обидва брати. Під загрозою пневматичного пістолета вони заштовхали одного постояльця в багажник, а інших – у салон свого автомобіля. Квартирантів відвезли до будинку, побили і тільки потім відпустили.

Постраждалі квартиронаймачі звернулися в органи внутрішніх справ.

Проводиться розслідування, старшому брату, який брав участь у викраденні, обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд.