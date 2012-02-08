На Дніпропетровщині пограбували поштове відділення

Дніпропетровськ. 8 лютого. УНІАН. У Новомосковську Дніпропетровської області працівники міліції затримали 30-річного ранiше судимого безробітного, який 7 лютого о 15.00 скоїв пограбування одного з місцевих поштових відділень.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Начальник поштового відділення повідомила правоохоронцям, що невiдомий зайшов до вiддiлення зв`язку і бризнув у її напрямку якимось спреєм.

Зловмисник забрав з каси 2,5 тис. грн., 6 карток поповнення телефонних рахунків та мобiльний телефон жінки. Пiсля цього грабіжник зачинив потерпiлу у пiдсобному примiщеннi. Аби вибратися звідти, щоб повідомити в міліцію, жінці довелося вибити двері.

За фактом пограбування слідчим відділом Новомосковського міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.