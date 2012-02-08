На Сумщині чоловік топив хату краденими на цвинтарі хрестами



Суми. 8 лютого. УНІАН. У Сумській області працівники карного розшуку Білопільського райвідділу міліції викрили 60-річного пенсіонера, який займався крадіжкою дерев'яних хрестів із сільського кладовища.

Як повідомили в міліції, викрадене він використовував для обігріву власного житла. Реагуючи на звернення мешканців села щодо зникнення з кладовища дерев'яних хрестів, міліція вийшла на 60-річного місцевого мешканця, у будинку якого виявили чотири дерев'яні хрести.

За словами правоохоронців, чоловік приніс хрести додому, щоб натопити піч, а два залишив для себе і своєї дружини на майбутнє.

Чоловікові призначена психіатрична експертиза. За даним фактом міліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за ст. 297 Кримінального кодексу.

Якщо медичне обстеження визнає чоловіка осудним, то йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

ТСН

