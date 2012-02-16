На Житомирщині група невідомих скоїла наліт на авто бізнесменів

12:23, 16 лютого 2012
Кримінал
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Відібрали 600 тис. грн

Житомир. 16 лютого. УНІАН. На Житомирщині невідомі здійснили напад на авто в стилі 90-х Четверо невідомих на двох машинах, змусили зупинитися авто бізнесменів та відібрали у них близько 600 тис гривень.

Авто з бізнесменами рухалося з Житомира в напрямку Києва. Про це ТСН.ua повідомили в прес-службі ГУ МВС в Житомирській області. В салоні машини перебували менеджери приватного підприємства: 24-річний водій і 30-річний пасажир. Нападники, погрожуючи чоловікам, зв'язали їх і пересадили в свій автомобіль. З салону машини бізнесменів забрали коробку, в якій, як з'ясувалося, перевозилося 570 000 гривень.

За кілька сот метрів від місця події, невідомі залишили свій автомобіль разом з менеджерами підприємства і зникли на іншій машині.

Як повідомив начальник слідчого управління УМВС Василь Дячук, за даним фактом порушено кримінальну справу за розбій. Наразі співробітники міліції намагаються встановити особи грабіжників.
 

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