Двоє жителів Дніпропетровщини вбили і пограбували підприємця

Дніпропетровськ. 16 лютого. УНІАН. Співробітники УБОЗ ГУМВС у Дніпропетровській області затримали 25-річного та 18-річного безробітних жителів Павлоградського району, які під приводом продажу худоби 13 лютого вбили та пограбували підприємця.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в області, 14 лютого до Амур-Нижньодніпровського райвідділу міліції Дніпропетровська звернувся 33-річний приватний підприємець і повідомив, що о 7.30 13 лютого пішов з дому та не повернувся його рідний 41-річний брат. Останній є також підприємцем, займається закупівлею крупної рогатої худоби.

Зі слів заявника, брат висловлював наміри поїхати до Павлограда, де мав зустрітися з двома невідомими і в подальшому придбати худобу.

З’ясувалося, що підприємець, взявши 20 тис. грн. для закупвлі худоби, на власному автомобілі виїхав до Павлограда. «Продавці худоби» сіли до його автомобіля. При виїзді із Павлограда один із підозрюваних схопив водія за шию, а його поплічник завдав два різаних ножових удари в шию та груди.

З метою приховати злочин вбивці заховали тіло у лісосмузі поблизу селища Нововасилівка. Потім вони приїхали до Дніпропетровська і залишили легковик на вулиці.

Правоохоронці вилучили знаряддя злочину - кухонний ніж, а також автомобіль і частину грошей - 16 тис. грн. Вина затриманих підтверджується їхніми зізнаннями, показами свідків, відтворенням обстановки та обставин злочину.

15 лютого слідчим відділом Васильківського райвідділу міліції було порушено кримінальну справу за ч. 2 п. 6 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з корисливих мотивів). За цей злочин зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.



