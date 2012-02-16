У Запорізькій області в зерносховищі загинула багатодітна жінка

Запорізька область. 16 лютого. УНІАН. В селищі Басань Пологівського району Запорізької області на виробництві під уламками стіни загинула жінка. Нещасний випадок стався в приміщенні зерносховища.

Під час робіт з навантаження зерна сталося руйнування цегляної стіни зерносховища, в результаті чого працівники були травмовані уламками стіни. В результаті нещасного випадку загинула жінка - підсобний робітник, а апаратник обробки зерна з переломом правої ноги направлений до лікарні.

Як повідомляє територіальне управління Держгірпромнагляду в Запорізькій області, створена спеціальна комісія з розслідування групового нещасного випадку зі смертельним результатом.

Наразі на місці нещасного випадку працює комісія, яка з'ясує причини і обставини нещасного випадку.

У загиблої залишилося 5 неповнолітніх дітей.

ТСН