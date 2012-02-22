Начальник служби Одеської залізниці привласнив 3 млн. грн.

Одеса. 22 лютого. УНІАН. Прокуратура Одеської області притягує до кримінальної відповідальності начальника служби Одеської залізниці за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем і привласненні шляхом підробки тендерних документів понад 3 млн. грн. державних коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Досудовим слідством, зокрема, встановлено, що чиновник залізниці, який перебував у змові з директором комерційного підприємства, заволодів 3 млн. грн. «шляхом використання під час тендерних закупівель підроблених документів фіктивних підприємств Одеси і Миколаєва та складної схеми переведення безготівкових коштів у готівку».

Обом зловмисникам пред`явлено звинувачення в скоєнні злочинів, передбачених низкою статей Кримінального кодексу України (привласнення майна, службове підроблення, легалізація доходів, одержаних шляхом ухилення від сплати податків).

Кримінальну справу передано для розгляду по суті в Приморський райсуд Одеси.