Київський цілитель молотком лікував хворих від усіх недуг
Пацієнту відбив селезінку
Київ. 23 лютого. УНІАН. Київський цілитель винайшов ліки майже від усіх недуг. Для цього костоправ виправляв хребти за допомогою молотка, повідомляє ТСН.
Один із пацієнтів народного лікаря після кількох сеансів опинився у лікарні. Сильних ударів не витримала селезінка.
Цілитель від усіх звинувачень відхрещується.
Віктор показує революційний спосіб, яким його лікували від міжхребцевої грижі. "Сама процедура проходила за допомогою молотка, не металічного, а гумового", - розповідає Віктор Бережной. Народний цілитель гепав гумовим молотком по спині Віктора. Постраждалому порадили цього ескулапа знайомі. Після його сеансів у Віктора віднімалися ноги.
"Ударів десять-п'ятнадцять за хвилину, підвестися було одразу дуже важко. Потрібно було ще полежати, тому що ніг практично не відчував", - розповідає постраждалий. Один сеанс коштує 200 гривень. Після третього клієнт костоправа став пацієнтом лікарні швидкої допомоги.
"На операційному столі, коли розрізали, побачили, що все в крові, і результат - розрив селезінки", - говорить постраждалий Віктор Бережний. Цілителя звати Юрій Главчев. Чоловік запевняє, що він - цілитель і володіє паранормальними здібностями. Людина-рентген одразу ставить діагноз і може вилікувати практично будь-яку хворобу методом корекції хребта, який випробував на собі.
"Я батька залучаю, він кладе гуму, як я, веде, я кажу: стій, бий, він - бах, далі - стоп, бий", - пояснює Юрій Главчев. У офісі біля залізничного вокзалу костоправ нібито приймає хворих. На першому поверсі розмістився магазин товарів для йоги та медитації. Два дні тому Юрій Главчев проводив сеанси, розповідають у крамниці. Продавчині теж ходили, кажуть, це боляче.
Втім, займатися практикою чоловікові заборонено, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Медичної освіти не має, мануальною терапією може займатися під наглядом професійного лікаря. А ліцензія закінчилася ще 2004-го року.
Український костоправ усі звинувачення відкидає, мовляв, медичною практикою не займається, пацієнтів не б'є. У міліції зв'язку між відбитою селезінкою та ударами по спині поки що не знайшли.
"Треба провести судово-медичну експертизу, а також комплексну експертизу, щоб встановити наслідковий зв'язок", - пояснює речник Шевченківського райвідділу міліції Наталія Калиновська.
Віктор підозрює, що його черепаха рухається швидше, ніж міліційна перевірка. А кількість відбитих селезінок, за його даними, зростає. Втім, погоджується, що довести злочин важко. Адже цілитель жодної документації та бухгалтерії не веде.