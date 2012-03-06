На Прикарпатті інкасатор «Ощадбанку» вистрілив собі в ногу

Івано-Франківськ. 6 березня. УНІАН. В прикарпатському місті Городенка поступило повідомлення від чергового лікаря Городенківської центральної районно лікарні про те, що до травматологічного відділення доставлено 21-річного жителя м.Городенки з діагнозом вогнепальне поранення лівої стопи.



Потерпілий працює інкасатором в Ощадбанку і отримав поранення по власній необережності під час чистки зброї.

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