Мін‘юст затвердив норми забезпечення засуджених речами

Київ. 12 березня. УНІАН. Міністерство юстиції затвердило норми забезпечення речами засуджених, які відбувають покарання в арештних домах, виправних центрах, виправних та виховних колоніях, слідчих ізоляторах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Як зазначив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, відповідний наказ видано з метою вдосконалення забезпечення речовим майном засуджених (на заміну наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань №162).

Наказом встановлюється порядок забезпечення речовим майном засуджених, кількість та строки його експлуатації. Встановлено диференційовані норми належності речового майна для засуджених чоловіків, жінок, а також для вагітних жінок, матерів-годувальниць та годувальниць. Встановлено норми належності постільних речей, спеціального одягу та спеціального взуття для засуджених, які проходять лікування у лікувально-профілактичних закладах. Крім того, встановлено норми належності одягу, взуття і м’якого інвентарю для дітей, які перебувають у будинках дитини при установах виконання покарань.

Так, усі засуджені, які відбувають покарання, забезпечуватимуться новими предметами одягу, взуття та постільними речами. Вартість одягу, взуття, білизни, крім вартості спецодягу та постільних речей, особи, які відбувають покарання, відшкодовуватимуть із нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого доходу.

Безоплатно одяг, взуття та білизна надаватиметься інвалідам І та ІІ груп, жінкам з вагітністю понад чотири місяці, непрацюючим жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, непрацюючим чоловікам віком понад 60 років і жінкам – понад 55 років (якщо вони не одержують пенсії), а також особам, звільненим від роботи через хворобу, в тому числі хворим на активну форму туберкульозу.

Наприклад, чоловікам видаватимуться шапка трикотажна, головний убір літній, костюм бавовняний, куртка утеплена (на синтепоні), фуфайка трикотажна, нижня та натільна білизна, черевики шкіряні або з текстильним верхом, напівчеревики літні, тапочки кімнатні.

Жінкам видаватиметься хустка напіввовняна, напівпальто утеплене (на синтепоні), сукня бавовняна, костюм демісезонний, фуфайка трикотажна, нижня та натільна білизна, черевики шкіряні або з текстильним верхом, напівчеревики літні, тапочки кімнатні.

Крім того, засуджені матимуть право придбавати предмети першої необхідності, у тому числі речового майна, не передбачені нормами належності та не заборонені до використання в установі; отримувати через посилки, купувати за безготівковим розрахунком у крамницях установ постільні речі, білизну, одяг та взуття встановленого зразка, а також спортивний одяг і взуття; мати предмети власного речового майна замість аналогічних предметів, передбачених нормами належності, якщо вони відповідають встановленому зразку.

Обов‘язком засуджених визначена вимога мати охайний вигляд, дбайливо ставитись до речового майна, яким вони користуються, здійснювати за ним належний догляд.

Для цього у житловій зоні місць утримання засуджених мають бути розміщені майстерні з ремонту одягу та взуття.

Крім того, в місцях утримання ув‘язнених мають бути забезпечені комори для зберігання постільних речей та спецодягу, а також камери схову для особистих речей повсякденного користування.