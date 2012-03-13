Чернівецький педофіл-мільйонер достроково вийшов на свободу

Майже три роки тому, 23 березня 2009 року, співробітники кримінальної міліції у справах дітей спільно з працівниками спецпідрозділу «Беркут» затримали двох чернівчан (молодшому з них було 48, а старшому 64 роки) за скоєння злочинів, передбачених різними частинами статей 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом вчинені щодо неповнолітнього), 156 (розбещення неповнолітніх), 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво), 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України.

Під час затримання старшого з педофілів у нього на квартирі його в буквальному сенсі зняли з 15-річного оголеного хлопчика. Окрім двох заможних педофілів, були затримані ще двоє учасників оргій, які свого часу в юному віці також були жертвами старших педофілів.

Під час розслідування кримінальної справи правоохоронці встановлювали все нові й нові епізоди знущань над хлопчиками. Причому схема була вже налагоджена роками. Враховуючи те, що обидва педофіли були матеріально забезпечені, молодший з них деякий час мешкав у США, а старший володів мережею магазинів у Чернівцях, вони підшуковували своїх жертв здебільшого на вулиці. Переважно це були діти з неблагополучних сімей або з інтернатних установ. Спочатку вони встановлювали з хлопчиками словесний контакт, далі входили у довіру, пропонували купити їм новий гарний одяг, мобільні телефони, водили у кафе, катали на дорогій і гарній машині (в одного з педофілів був автомобіль «Хаммер»), неодноразово запрошували до себе додому, щоби діти на майбутнє не боялися приходити до них у гості. У подальшому споювали своїх жертв алкоголем та, погрожуючи і з допомогою сили, змушували їх до вступу в статевий контакт. Потім погрозами, фізичним примусом та шантажем під приводом того, що вони розкажуть про це їхнім знайомим, педофіли регулярно ґвалтували дітей.

Жорстокі знущання над дітьми тривали би й далі, якби правоохоронці все ж таки не отримали оперативну інформацію і не вистежили педофілів. Причому під час документування їхньої злочинної діяльності співробітники міліції зібрали багато доказів вини педофілів, у тому числі й відео cтатевих стосунків дітей з педофілами.

Були серед жертв педофілів як неповнолітні, так і малолітні. Саме малолітня жертва, якій на момент знущань ще не виповнилось 14 років, стане ключовою фігурою у цій кримінальній справі.

Враховуючи те, що старший з педофілів був мільйонером, після затримання містом одрази поширилися чутки про те, що, мовляв, він зараз кине «на лапу» міліції, і справу закриють. Та правоохоронці одразу зайняли принципову позицію у цьому питанні й не дали ні на секунду засумніватись, що справа таки дійде до суду. Тоді стали побоюватись, що справа розсиплеться в суді, або суд виправдає педофілів, адже мільйонер найняв для свого порятунку від зони дорогих адвокатів. Та зважаючи на резонанс справи, Шевченківський районний суд міста Чернівці 28 жовтня 2010 року все-таки засудив обох педофілів до 8 років позбавлення волі, а двох молодших учасників злочинів – менші терміни. Причому, справи старших педофілів розглядали окремо, тому що нібито були різні потерпілі. Старший з педофілів оскаржив рішення райсуду в Апеляційному суді, але й Апеляційний суд 11 січня 2011 року залишив вирок без змін.

Але навіть тут слід відзначити гуманність суду до найстаршого злочинця. Прівняємо, скільки міг отримати за вказаними статтями педофіл, і скільки дав суд.

Отже, ч.2 статті 153 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, суд призначає 3 роки позбавлення волі, тобто найменший строк, який передбачений цією статтею. Частина 1 статті 156 до 5 років за гратами, суд призначає 3, частина 2 цієї ж статті від 5 до 8, суд знову гуманний і призначає 5 років. Так само за частиною 3 статті 302 суд мав право позбавити волі від 2 до 7 років, але суд призначив термін у 2 роки позбавлення волі.

Ну, а найбільший термін – 8 років позбавлення волі, педофіл-мільйонер отримав за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом). Ця частина статті за задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи вчинене щодо малолітньої чи малолітнього передбачала тоді покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років (після змін у червні 2010 року частина 3 статті 153 передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років). Тож і тут, як бачимо, педофіл отримав по мінімуму.

Але зрештою, здавалось би, підсудний отримав по заслузі і тепер 8 років проведе на зоні, де за такі злочини відбувати покарання, м’яко кажучи, некомфортно, але саме час зіграв на його користь.

Після вироку Апеляційного суду поступово забули про цю справу, і за два роки резонанс і цікавість до неї зовсім зникли. Але саме це і потрібно було педофілу. Він оскаржив рішення Апеляційного суду у Верховному Суді України. І саме з цього моменту зі справою почалися цікаві речі. Верховний Суд України, а конкретно судді Т.С.Шилова, Т.В. Матієк та О.В.Єлфімов через те, що нібито Апеляційний суд «не навів переконливих відповідей на апеляцію засудженого», який стверджував, що він не винний (незважаючи навіть на відеодокази!!!) ухвалу Апеляційного суду Чернівецької області скасував, а справу направив на новий апеляційний розгляд.



Цього разу в Апеляційному суді головувала суддя О.М. Струбіцька за участі суддів С.П.Підгорної та С.О.Горецької. Ми не будемо, мабуть, ставити риторичні питання про те, як би поводились судді,якби це сталося з їхніми дітьми, а просто розкриємо деякі деталі вироку.



Частина 3 статті 153 Кримінального кодексу України, за якою педофіл і отримав 8 років, інкримінувалась йому за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом восени 2006 року з 13-річним хлопцем. Якимось дивним чином другий Апеляційний суд не врахував показанняох свідків, ні самого малолітнього, про те, що у нього був статевий контакт восени, коли йому було ще 13, натомість суд посилався на показанняого свідка, який розповідав, що вони разом приходили до засудженого вже в січні 2007, коли хлопцю вже виповнилось 14, а отже,дії підсудного не можна кваліфікувати за частиною 3 статті 153, і слід перекваліфікувати у частину 2 цієї ж статті, тобто вказати, що потерпілий був не малолітнім, а неповнолітнім. Цікава деталь, що ні самого потерпілого, ні його захисника, ні свідків на новий розгляд справи вже не запрошували. Більше того, на суді навіть не був присутнім підсудний і справа розглядалась без нього.

Але ж частина 2 статті 153 передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі, і здавалося б, що педофіл за знущання над дітьми цілком би міг отримати 7 років позбавлення волі, але суд, звичайно ж, призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки, тобто, вкотре проявив гуманність до немічного педофіла-мільйонера. Адже при винесенні вироку суд врахував, як це не смішно прозвучить, тяжкість скоєних ним злочинів, його позитивну характеристику, похилий вік, стан здоров’я та відшкодування потерпілим моральної шкоди.

Невідомо, кому він що відшкодовував, але в результаті найбільший термін він отримав не за зґвалтування хлопчиків, а за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) суд призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Але на цьому історія не завершилась. Згідно з новим вироком суду педофіл мав би вийти на свободу наприкінці березня 2013 року. Але, як виявилось, він вже кілька місяців розгулює чернівецькими вуличками, і за чутками встиг навіть потрапити в поле зору правоохоронців за дрібне хуліганство. Так-так, не дивуйтесь. Не відсидівши навіть повних три роки за численні знущання та зґвалтування неповнолітніх, педофіл-мільйонер вийшов на свободу завдяки умовно-достроковому звільненню за сумлінну поведінку.

БукІнфо