У Києві пожежа на платформі станції метро ”Осокорки” - МНС

Київ. 14 березня. УНІАН. У Києві о 16.44 на платформі станції метро ”Осокорки” виявлено займання пластикового покриття, яким обшита стеля.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій України.

На гасіння за підвищеним рангом виїхали пожежно-рятувальні підрозділи МНС. Наразі на місці події працюють 6 ланок газодимозахисної служби, 15 одиниць техніки. Проведено евакуацію людей.

О 17.30 займання локалізовано.

За свідченнями очевидців, із повітрозбірників станції виходить густий дим. Люди, які виходять зі станції, кажуть, там «нічим дихати».