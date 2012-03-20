Київ. 20 березня. УНІАН. Під Києвом невідомі обстріляли автомобіль банкіра: двоє осіб поранено.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, вчора о 21.25 до чергової частини Вишнівського відділу міліції, що в Київській області, звернувся заступник голови правління одного зі столичних банків та повідомив, що в селі Софіївська Борщагівка невідомі особи напали на його автомобіль «Мерседес-бенц» та застосували автоматичну вогнепальну зброю. На момент скоєння нападу, окрім 38-річного банкіра, в машині знаходився водій.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце пригоди, встановила, що зловмисники вели вогонь з автоматичної зброї та пошкодили переднє праве пасажирське скло, лобове скло, капот, праве крило автомобіля, праву фару. 46-річний водій отримав вогнепальне поранення ніг. Заступник голови правління банку отримав тілесні ушкодження у вигляді садна правого стегна.

Крім того, в результаті стрілянини постраждав охоронець одного з магазинів, що знаходився неподалік. Зокрема, втікаючи після обстрілу автомобіля, зловмисники побачили його та відкрили вогонь. Наразі 33-річний чоловік доставлений в реанімаційне відділення лікарні швидкої медичної допомоги столиці.

За даним фактом проводиться перевірка, порушено кримінальну справу за фактом замаху на вбивство, поінформували в ГУМВС в Київській області.