Київський педагог вимагав 11,5 млн. доларів хабара
12:41, 20 березня 2012Кримінал
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Затримали «на гарячому»
Київ. 20 березня. УНІАН. Прокуратурою міста Києва спільно з працівниками УСБУ Києва в суботу затримано директора одного з інститутів Академії педагогічних наук України під час отримання першої частини хабара в сумі 350 тис. доларів США.
Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, всього за підписання договору довгострокової оренди приміщення площею 2300 кв. м, яке знаходиться в центрі столиці і належить інституту, директор вимагав 11,5 млн. доларів США.
Решта коштів він планував отримати протягом місяця.
В даний час прокуратурою проводяться першочергові слідчі дії.
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