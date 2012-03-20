Київський педагог вимагав 11,5 млн. доларів хабара

Київ. 20 березня. УНІАН. Прокуратурою міста Києва спільно з працівниками УСБУ Києва в суботу затримано директора одного з інститутів Академії педагогічних наук України під час отримання першої частини хабара в сумі 350 тис. доларів США.

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, всього за підписання договору довгострокової оренди приміщення площею 2300 кв. м, яке знаходиться в центрі столиці і належить інституту, директор вимагав 11,5 млн. доларів США.

Решта коштів він планував отримати протягом місяця.

В даний час прокуратурою проводяться першочергові слідчі дії.

Відголос.сом