Більшості українців не вистачає порядку в суспільстві – дослідження

Київ. 20 березня. УНІАН. Згідно з результатами досліджень соціологів, українці вже майже 10 років відзначають, що найбільше їм не вистачає порядку в суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції, присвяченої підсумкам 20-річного соціологічного моніторингу «Українське суспільство», який здійснювався Інститутом соціології НАН України з першого року незалежності України, повідомив заступник директора інституту Микола ШУЛЬГА.

Він зазначив, що за результатами щорічного моніторингу видано 2-томник «Українське суспільство: 20 років незалежності».

Зокрема, М.ШУЛЬГА повідомив, що результати дослідження показують, що більшості українців (63%) не вистачає впевненості, що ситуація в країні поліпшиться. 72% відзначають, що їм не вистачає порядку в суспільстві та дотримання чинних законів у країні – близько 70%.

При цьому соціологи відзначають низький рівень довіри до державних органів: до податкової інспекції – 9%, до міліції – 13,5%, до прокуратури – 11%, до судів – 12%.

Водночас М.ШУЛЬГА відзначив, що за останні 20 років Україна втратила соціологічну культуру. Він переконаний, що практично жоден державний орган не цікавиться тим, що може дати соціологія для модернізації суспільства та реформування його окремих сфер.